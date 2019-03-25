МО РФ: Трое российских военнослужащих погибли в Сирии в феврале

Трое российских военнослужащих погибли в Сирии в конце февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, они попали в засаду группы боевиков, когда возвращались днём после доставки гуманитарной помощи в провинции Дейр эз-Зор. Завязался бой, после которого российские военные пропали без вести.

— В результате комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтверждён факт гибели троих российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля, — говорится в сообщении.

Тела погибших доставлены на родину.