СМИ узнали о "запасном плане" Порошенко в случае провала на выборах

Президент Украины Пётр Порошенко подготовился к возможному проигрышу на грядущих выборах главы государства. О планах лидера Незалежной рассказало издание "Украинская правда".

Как уточняется, один из участников президентских совещаний сообщил, что при любом раскладе Порошенко не намерен покидать политическую арену.

По его данным, в случае проигрыша на президентских выборах предвыборная кампания украинского лидера "перейдёт" в парламентскую и он будет баллотироваться в Верховную раду.

— Пётр — не тот человек, который просто так возьмёт и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится, — рассказал приближённый президента, не пожелавший называть своё имя.

Как писал Лайф, опрос киевского института социологии показал, что Порошенко находится на втором месте в предвыборном рейтинге. Первое — у Владимира Зеленского, его рейтинг впервые превысил 30%. На третьем месте — Юлия Тимошенко.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта.