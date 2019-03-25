Израиль атаковал офис лидера ХАМАС в Газе

ВВС Израиля атаковали офис главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в районе Рималь в секторе Газа, сообщила пресс-служба израильской Армии обороны.
— Здание использовалось для проведения многих военных совещаний, — говорится в сообщении военных.
Как сообщал Лайф, израильские военные начали наносить удары по целям ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, который произошёл сегодня ночью. ВВС Израиля атаковали здание МВД сектора Газа и трёхэтажное здание, которое тайно использовалось разведслужбами ХАМАС.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени