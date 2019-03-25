После скандала новой "Мисс Москва" вручат запасную корону

Читайте также

После скандала новой "Мисс Москва" вручат запасную корону

10

Лишённая титула Алеся Семеренко. Фото: © Instagram/alesiasemerenko

После того как Алесю Семеренко лишили титула "Мисс Москва — 2018", корону передадут вице-мисс — Ксении Паленовой. При этом девушке достанется запасная, так как основная была повреждена.

На то, чтобы восстановить поломанную корону, нужно время. Мы передадим вице-мисс вторую корону, у нас их две. Корона немного другая, — рассказали РИА "Новости" организаторы конкурса.

Напомним, в конце декабря Алеся Семеренко обошла 48 других девушек и завоевала титул "Мисс Москва — 2018". Спустя три месяца организаторы конкурса лишили девушку титула и короны за несоблюдение условий договора. Кроме того, им с трудом удалось забрать у Семеренко дорогостоящий венец. При этом, по их словам, серебряная корона с позолотой и полудрагоценными камнями оказалась сломанной.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×