После скандала новой "Мисс Москва" вручат запасную корону

После того как Алесю Семеренко лишили титула "Мисс Москва — 2018", корону передадут вице-мисс — Ксении Паленовой. При этом девушке достанется запасная, так как основная была повреждена.

— На то, чтобы восстановить поломанную корону, нужно время. Мы передадим вице-мисс вторую корону, у нас их две. Корона немного другая, — рассказали РИА "Новости" организаторы конкурса.

Напомним, в конце декабря Алеся Семеренко обошла 48 других девушек и завоевала титул "Мисс Москва — 2018". Спустя три месяца организаторы конкурса лишили девушку титула и короны за несоблюдение условий договора. Кроме того, им с трудом удалось забрать у Семеренко дорогостоящий венец. При этом, по их словам, серебряная корона с позолотой и полудрагоценными камнями оказалась сломанной.