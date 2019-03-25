Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии

Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии. Об этом сообщил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

— К примеру, россияне только что, в январе, одобрили (проголосовали за) резолюцию ООН, позволяющую нам продолжать доставку гуманитарной помощи в Сирию через оппозицию <...>. Это конструктивный шаг. И это в какой-то степени бросает вызов суверенитету Асада, — цитирует Джеффри ТАСС.

Напомним, ранее и глава МИД Германии Хайко Маас признал, что политическое разрешение кризиса в Сирии, который продолжается с 2011 года, невозможно без участия России.