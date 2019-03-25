Мёртвого украинца назначили секретарём избиркома

Секретарём избирательной комиссии в украинском Вышгороде назначили человека, который умер в 2017 году, сообщает гражданская сеть "Опора".

Инцидент произошёл 10 марта в 96-м избирательном округе, позже "Опора" связалась с родными мужчины, которые подтвердили информацию и предоставили копию свидетельства о смерти. Родственники рассказали, что покойный имел опыт работы на выборах, а с кандидатом в президенты Николаем Габером знаком ещё с 1996 года.

— В свете полученной информации полиция должна тщательно проверить вероятность подделки документов, поскольку другие логические объяснения того, как человек, который погиб два года назад, мог лично подписать заявление на согласие быть членом УИК, просто отсутствуют, — отметил координатор наблюдения "Опоры" в Киевской области Алексей Репик.

Как сообщал Лайф, выборы нового президента Украины пройдут 31 марта. Ранее украинские СМИ сообщили ещё об одной странной ситуации: в списках избирателей оказались погибшие экс-глава ДНР Александр Захарченко и командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, более известный по позывному Гиви.