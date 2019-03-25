В Великобритании опровергли слова Тимошенко о расследовании против Порошенко

В Посольстве Соединённого Королевства опровергли слова кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко о расследовании в отношении Петра Порошенко. Об этом сообщили на странице диппредставительства в "Твиттере".

— На фоне последних спекуляций британский офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко, — отметили в заявлении пресс-службы.

Как писал Лайф, ранее кандидат в президенты и лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что Европейское бюро расследований и британский офис SFO ведут антикоррупционные дела против Петра Порошенко. В Евросоюзе опровергли данные утверждения, а в штабе Порошенко назвали Тимошенко "баронессой лжи".