Украина предложила ЕС свои хранилища на случай прекращения транзита газа РФ

Украина готова предоставить странам ЕС треть своих газохранилищ. Об этом сообщили на сайте госкомпании "Укртрансгаз". Как уточняется, эта мера позволит обеспечить поставку газа в Венгрию в том случае, если транзит российского газа прекратится.

В компании отметили, что две трети объёмов голубого топлива, ежегодно потребляемых Венгрией, обеспечивают российские поставки.

В связи с этим правительству страны предложили украинские хранилища, готовые вместить до 12 миллиардов кубометров газа.

При этом в пресс-службе компании подчеркнули, что подобные условия могут предложить всем членам содружества.

Напомним, ранее МИД Венгрии сообщил, что Будапешт получил гарантии на российский газ на случай, если переговоры Москвы и Киева о транзите в ЕС потерпят фиаско. По словам главы ведомства, с "Газпромом" подписан контракт на поставку топлива на 2020 год.

Президент Российского газового союза Сергей Чижов рассказал о козыре, который даст России контракт с Венгрией.