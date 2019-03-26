СМИ: США провели успешные испытания двух противоракет

По сообщениям местных СМИ, данные испытания проводились для того, чтобы оценить готовность противостоять возможным ударам со стороны Северной Кореи или Ирана.

В понедельник, 25 марта, США провели испытания системы противоракетной обороны. Об этом сообщает обозреватель агентства Bloomberg Энтони Капаччо, ссылаясь на источники в Пентагоне.

В ходе испытаний был осуществлён запуск двух зенитных управляемых ракет, предназначенных для перехвата головных частей и боеголовок межконтинентальных баллистических ракет.

— Испытания двух противоракет наземного базирования, проведённые Агентством по противоракетной обороне США, были успешными, — написал Капаччо в своем аккаунте в "Твиттере" .

По сообщению калифорнийских СМИ, таким образом Соединённые Штаты проверяли готовность своей армии сбить ракету, которая может поступить от такого вероятного противника, как Северная Корея или Иран.

По предварительным данным, запуск обеих ракет был осуществлен с авиабазы Ванденберг, штат Калифорния. Очевидцы выложили в Сеть фото последствий запуска.

Anyone know what the hell just launched from Vandenberg pic.twitter.com/PqBKjtjHFx — Mike (@mjb1994) 25 марта 2019 г.

Официального подтверждения о проведённых испытаниях от Пентагона пока не поступало. Однако Энтони Капаччо сообщил, что в скором времени Агентство США по противоракетной обороне выпустит пресс-релиз.

Ранее Лайф сообщал, что в МИД России прокомментировали сообщения американских СМИ о намерениях Пентагона в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА.