В Китае из "Богемской рапсодии" вырезали все гомосексуальные сцены

В общей сложности из киноленты вырезаны были шесть эпизодов, а хронометраж сократился более чем на две минуты.

Фильм "Богемская рапсодия" подвергся цензуре в Китае. Из ленты, которая рассказывает о музыкальной группе Queen и жизни её вокалиста Фредди Меркьюри, вырезали сцены и эпизоды, демонстрирующие нетрадиционные отношения. Об этом сообщает CNN.

Всего из фильма вырезали шесть эпизодов. После этого хронометраж "Рапсодии" сократился более чем на две минуты. Изначально решение о показе фильма в Китае было воспринято с оптимизмом в кругах ЛГБТ-активистов.

Напомним, с начала прошлого года Китай проводит активную кампанию, направленную на ликвидацию нелегальных стриминг-платформ, онлайн-игр и противозаконного контента в Сети. Под запрет попадают в том числе и идеи ЛГБТ-движения.