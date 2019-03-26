Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога

Читайте также

Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога

174

Фото: © Tenor

Жульничество удалось заметить одной из покупательниц, которая тут же поделилась историей в Сети.

Популярные во всём мире бренды модной одежды Topman и PrettyLittleThing срезали бирки с одежды дешёвых марок и перепродавали её сильно дороже под своим именем. Об этом сообщает DM.

Жульничество заметила одна из покупательниц. Своей историей она поделилась в "Твиттере".

Итак, PrettyLittleThing отрезают этикетку от спортивных штанов Fruit of the Loom стоимостью 6–12 фунтов и перепродают под своим лейблом?

После этого в социальной сети пользователи начали делиться аналогичными историями. Помимо PrettyLittleThing в жульничестве уличили британский бренд Topman. Оказалось, что под его лейблом также был обнаружен срезанный ярлык другой фирмы.

В PrettyLittleThing и Topman пока не отреагировали на ситуацию.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×