Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога

Жульничество удалось заметить одной из покупательниц, которая тут же поделилась историей в Сети.

Популярные во всём мире бренды модной одежды Topman и PrettyLittleThing срезали бирки с одежды дешёвых марок и перепродавали её сильно дороже под своим именем. Об этом сообщает DM.

Жульничество заметила одна из покупательниц. Своей историей она поделилась в "Твиттере".

So @OfficialPLT are selling £6-£12 fruit of the loom joggers, cutting the labels out and charging £20 for products they haven’t even manufactured themselves???🤔 pic.twitter.com/x48FPtBli3 — Kt (@katiewaddilove) March 21, 2019

Итак, PrettyLittleThing отрезают этикетку от спортивных штанов Fruit of the Loom стоимостью 6–12 фунтов и перепродают под своим лейблом?

После этого в социальной сети пользователи начали делиться аналогичными историями. Помимо PrettyLittleThing в жульничестве уличили британский бренд Topman. Оказалось, что под его лейблом также был обнаружен срезанный ярлык другой фирмы.

В PrettyLittleThing и Topman пока не отреагировали на ситуацию.