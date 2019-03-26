Власти Венесуэлы предположили, кто стоит за новым блэкаутом

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что после недавнего блэкаута на территории страны практически полностью восстановили подачу электроэнергии.

— Хотим проинформировать страну об очередной атаке на Национальную электрическую систему, — передаёт слова Родригеса пресс-служба президента в своём твиттере.

При этом глава ведомства добавил, что восстановить электроснабжение на большей части территории страны удалось в рекордные сроки и в ближайшие часы оно будет функционировать в полном объёме.

По мнению министра, инцидент произошёл по вине ультраправых, которые намеревались "атаковать, вызвать панику, захватить власть и украсть ресурсы, принадлежащие венесуэльцам".

Напомним, ранее СМИ сообщили о новом масштабном блэкауте в Венесуэле. По их данным, вновь без электричества остались восемь из 23 штатов страны. Глава оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что инцидент затронул по меньшей мере 17 штатов.