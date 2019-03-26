Стало известно, как Instagram побуждает пользователей чаще комментировать фото

Согласно информации дизайнера Вивиан Чжан, во всём виноваты микроанимации, используемые в соцсети.

В своём блоге на Medium дизайнер Вивиан Чжан разобралась, что именно побуждает пользователей оставлять комментарии в социальных сетях. В качестве примеров она использовала "Инстаграм". Оказалось, секрет кроется в микроанимациях. Об этом сообщает vc.ru.

Пример микроподталкивания к действию — всплывающее поле. Оно отображается по умолчанию и появляется в том случае, если пользователь заинтересован публикацией (например, когда перестаёт листать ленту и останавливается, чтобы рассмотреть фото). Если бы поле для комментариев находилось под каждой записью, это увеличило бы визуальный шум, а также снизило восприимчивость пользователя.

По словам дизайнера, так называемая скользящая анимация подталкивает людей к действию. В данном случае — к комментированию. Аналогичная ситуация происходит с публикациями, в которых аккаунт пытается продать тот или иной товар. В случае если пользователь "задержался" на фото, соцсеть подскажет ему, что на снимок можно нажать для получения дополнительной информации о товаре.