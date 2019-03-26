Кандидаты в президенты Украины потратили на рекламу $23 млн

Кандидаты в президенты Украины направили на рекламу в СМИ 623 миллионов гривен (23 миллиона долларов), что составляет 66% всех средств избирательных кампаний. Всего же, по данным отчётов ЦИК, кандидаты потратили 941 миллион гривен (почти 35 миллионов долларов). Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

Наибольший процент расходов на рекламу в СМИ у самовыдвиженца Юрия Кармазина, который выделил на это 100% средств — 368 тысяч гривен (свыше 13 тысяч долларов). На втором месте — сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, потративший 84% средств, или 39 миллионов гривен (более 1,4 миллиона долларов). Сергей Тарута, кандидат от партии "Основа", народный депутат Украины, который уже снял свою кандидатуру в пользу Юлии Тимошенко, — 82% средств, или 80 миллионов гривен (около $3 млн).

В процентном соотношении на последнем месте — действующий президент Украины Пётр Порошенко, 61% средств, однако при этом сумма оказалась весьма значительной — 251 миллион гривен (около $9,3 миллиона).

По данным комитета, Юлия Тимошенко потратила 72% средств избирательного фонда (118 миллионов гривен, или $4,4 миллиона), а Владимир Зеленский — 74% всех средств (64 миллиона гривен, или $2,4 миллиона).

При этом часть кандидатов в президенты Украины не предоставили никаких расходов за отчётный период.

Ранее Лайф писал о том, что действующего главу Украины Петра Порошенко, а также подчинённых ему чиновников обвинили в использовании служебного положения для агитации и освещения его предвыборных тезисов.