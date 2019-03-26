Cardi B подала в суд на блогерш, назвавших её проституткой с наркозависимостью

Девушки, которые так нелестно отзывались о рэперше, отказались приносить извинения за клевету.

Сразу две американские блогерши решили перейти дорогу Cardi B. В связи с этим рэперша подала на них в суд. Об этом сообщает The Source.

Дело в том, что на протяжении года девушки выпустили 23 ролика, в которых упоминали 26-летнюю Cardi B. В апреле 2018 года одна из них предсказывала, что дочь рэперши родится умственно отсталой из-за наркотиков, которые Cardi B употребляла во время беременности.

Ещё одна девушка в сентябре 2018 года уточнила, что рэперша употребляла экстази и кокаин. Также, по её словам, Cardi B занимается проституцией.

На фоне этого Cardi B решила подать в суд на девушек. Перед этим она предоставила блогершам возможность извиниться за клевету и опровергнуть сказанное, однако те отказались это делать.