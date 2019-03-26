Овечкин назвал большой честью приём у Трампа — видео

.@ovi8 delivered a speech next to his teammates, the Stanley Cup, and @realDonaldTrump in the Oval Office pic.twitter.com/JTfgrYDVmd — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 25 марта 2019 г.

Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ходе визита в Белый дом заявил, что приём у президента США Дональда Трампа — это большая честь для команды. Кроме того, он обещал постараться снова выиграть Кубок Стэнли.

— Спасибо за приём, для нас большая честь находиться здесь и встретиться с вами лично. Мы попытаемся снова достичь этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же команда, но теперь опытная. Попробуем это сделать, — отметил Овечкин.

Как ранее сообщал Лайф, игроки "Вашингтон Кэпиталз" посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом. Визит хоккеистов приурочен к победе в сезоне-2017/18 НХЛ.