Британский блогер в знак протеста сгрыз голову свиньи на фестивале веганов

Блогер Sv3rige пришёл на веганский фестиваль в английском Брайтоне и начал грызть голову свиньи на глазах у возмущённой толпы. Об этом сообщает Sky News.

Шокирующую выходку блогера встретили плакатами и табличками с надписями "Мясо — это убийство" и "Это не еда, а насилие". Сам мужчина заявил, что веганство является "человеческой жестокостью", и назвал свои действия акцией протеста.

Он отметил, что "веганство — это недоедание" и среди его сподвижников немало тех, кто в прошлом был веганом, но отказался от этого образа жизни из-за ухудшения здоровья.