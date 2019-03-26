ВВС Израиля за сутки засекли пуски около 30 ракет из сектора Газа

За минувшие сутки по Израилю выпущено более 30 ракет из сектора Газа. Такие данные приводит пресс-служба израильских военно-воздушных сил.
— Большая часть неперехваченных снарядов упала на открытой местности, — заявляется в пресс-релизе.
Как отметили военные, в секторе Газа подверглись атаке десятки объектов палестинских боевиков, включая офис лидера движения ХАМАС Исмаила Хании и здания местных спецслужб.
Ранее Лайф писал о том, что израильские военные начали наносить удары по целям ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, который произошёл сегодня ночью и в результате которого пострадали семь израильтян, в том числе и дети. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже объявил, что вынужден прервать визит в США и вернуться на родину.
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