Увольнение учительницы из Барнаула за фото в купальнике признали ошибкой

Министр образования Алтайского края Максим Костенко заступился за уволенную из-за фото в купальнике учительницу Татьяну Кувшинникову из Барнаула и призвал её вернуться к работе. Об этом сообщает НТВ.

По словам главы ведомства, он пригласил педагога на приём и пообещал предложить достойную вакансию.

Сама же Кувшинникова призналась журналистам, что не планирует возвращаться к преподаванию и в дальнейшем будет заниматься искусством.

Как писал Лайф, на инцидент также отреагировала телеведущая Ксения Собчак. Она подчеркнула, что одежда учителя не влияет на его профессиональные качества.

Напомним, ранее стало известно, что учительница одной из школ Барнаула уволилась после скандала, разразившегося вокруг её фотографии в купальнике.