Врач академии ФК "Динамо" спас жизнь пассажиру самолёта

Мужчина находился в критическом состоянии — из-за проблем с сердцем ему стало плохо и он потерял сознание.

Врач академии футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалёв оказал первую медицинскую помощь человеку на борту авиалайнера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Инцидент произошёл в субботу, 23 марта, во время авиаперелёта Краснодар — Москва. Одному из пассажиров самолёта потребовалась помощь врача,. Сообщается, что мужчине стало плохо и он потерял сознание.

На борту оказалась юношеская команда молодых футболистов ФК "Динамо" 2003 года рождения, вместе с которыми летел спортивный врач Павел Ковалёв. Он-то и оказал медицинскую помощь больному, диагностировал у него проблемы с сердцем, измерил давление и пульс и дал ему несколько препаратов.

Вскоре состояние мужчины стабилизировалось. Однако Ковалёв весь полёт не отходил от своего пациента и был наготове в случае необходимости предпринять дополнительные меры.