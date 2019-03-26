Канада предоставила убежище семье, приютившей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогала автору утечек о спецслужбах США Эдварду Сноудену скрываться в Гонконге от американских властей в 2013 году. Об этом сообщает телеканал CBC.

По решению канадских властей гражданка Филиппин Ванесса Родел и её дочь Кеана смогут начать новую жизнь в Монреале.

Отмечается, что бывший сотрудник АНБ и ЦРУ радостно встретил эту новость и с благодарностью вспомнил в интервью о ней и других помогавших ему людях, незаконно проживавших в Гонконге.

— Они знали, каково скрываться, быть гонимыми и преследуемыми. И они улыбались мне. Открывали двери своих маленьких жилищ и, несмотря на плохие условия и невероятную бедность, делились всем, что у них было, — рассказал он.

Отмечается, что Родел вместе с дочерью жила в Гонконге с 2002 года — после того как переехала с Филиппин. Она обращалась к правительству в 2010 году с просьбой предоставить статус беженца, однако ей отказали.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден опубликовал секретные документы американских и британских спецслужб, в которых сообщил о прослушках представителей ряда стран и международных организаций.