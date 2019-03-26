Власти США не смогли назвать сроки вывода американских войск из Сирии

Власти США не в состоянии назвать точные сроки пребывания своих военных на территории Сирии.

Как отметил на брифинге для СМИ спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, американские военные собираются "оставаться в чрезвычайно ограниченном числе на северо-востоке и в Эт-Танфе, чтобы продолжать операции по зачистке и обеспечению стабильности".

Напомним, в декабре прошлого года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ*, заявив о скором выводе контингента из Сирии. Впрочем, сроки ухода военных США из арабской республики постоянно передвигались.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.