Британский парламент проголосовал за самостоятельное определение сценария Brexit

Депутаты палаты общин британского парламента проголосовали за возможность самостоятельного определения сценария выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Би-би-си.

Как уточняется, за самостоятельный поиск варианта осуществления Брексита проголосовало 329 депутатов, в то время как против инициативы высказалось 302 человека.

Пока неизвестно, какие варианты выхода из ЕС предложат членам палаты общин на следующем голосовании, которое состоится 27 марта.

Есть основания полагать, что среди возможных опций может быть проведение второго референдума, отмена процедуры Брексита, выход из Евросоюза без сделки, но при сохранении статуса члена Таможенного союза и Единого европейского рынка.

Ранее около миллиона британцев вышли на улицы Лондона на марш, требуя вынести на всенародный референдум решение о выходе Великобритании из Евросоюза.