Названы оригинальные варианты размещения для туристов

Вместо отеля путешественники всё чаще выбирают для проживания глэмкемпинг, шале или лодку.

Туристы все чаще отдают предпочтение нестандартному размещению на отдыхе, сообщает интернет-система бронирования отелей Booking.com.

Исследователи опросили 21,5 тысячи пользователей из самых разных уголков мира, включая 1000 респондентов из России, которые минимум один раз за последний год совершали поездку или же планируют путешествие в ближайшие двенадцать месяцев. Специалисты интересовались, какие необычные места для размещения выбирают туристы. На основе полученных результатов эксперты составили топ популярных нестандартных вариантов проживания.

Лидером списка оказался глэмкемпинг (гламурный кемпинг), который вобрал в себя все преимущества проживания на природе и совместил их с высоким уровнем комфорта. В таком месте хотят остановится 31% всех опрошенных.

Дом или вилла — выбор трети всех респондентов. В отличие от результатов предыдущих лет, на сегодняшний день данный тип размещения приобретает всё большую популярность.

Небольшие сельские деревянные домики шале, которые часто встречаются на горнолыжных курортах, привлекают 16% путешественников. "Хижины пастухов", а именно так с французского переводится исходное французское слово chalet, являются одними из самых востребованных вариантов туристического жилья.

Также в ходу капсульные отели, пользующиеся высоким спросом за счёт своей доступности, миниатюрные дома на природе (площадью менее 47 квадратных метров), риарды (характерные для Марокко традиционные дома или дворцы с внутренним двориком и садом).

Замыкают топ необычных мест для размещения ботели — гостиницы или небольшие квартиры, часто каюты, расположенные в плавучих отелях-лодках, пришвартованных к берегу. Помимо уникальности приятным бонусом такого размещения становится относительная дешевизна. Так, в Стокгольме — не самом дешёвом городе для туристов — можно найти комнату в плавучем отеле на порядок ниже классического размещения в отеле.