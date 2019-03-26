NASA отменило выход в космос двух женщин-астронавтов

Американское космическое агентство NASA приняло решение об отмене запланированного на 29 марта первого в истории выхода в открытый космос двух женщин.

Как указывается в заявлении ведомства, это произошло из-за того, что астронавтам не успевают подготовить два скафандра подходящего размера.

Напомним, ранее в NASA заявили, что 29 марта выход в открытый космос осуществят Энн Макклейн и Кристина Кох. Теперь же ожидается, что в операции вместо Макклейн примет участие астронавт Ник Хейг.

По предварительной информации, Энн Макклейн вернётся в открытый космос 8 апреля для проведения работ по техобслуживанию станции вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком.