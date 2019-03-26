Милонов предложил расследовать влияние США на выборы в РФ

При этом депутат Госдумы отметил, что результаты расследования Мюллера "не удивили никого в стране".

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ответить на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы аналогичными мерами.

Как уточняется, Милонов выступил за создание комиссии ГД по расследованию влияния США на выборные процессы в России.

— Парламентарии должны найти доказательства манипуляции с волеизъявлением людей во времена 90-х годов и обнародовать факты попыток вмешательства в российские выборы уже в настоящем времени, — цитирует обращение депутата РИА "Новости".

При этом он отметил, что результаты расследования Мюллера "не удивили никого в стране".

Кроме того, Милонов обратил внимание, что Вашингтон "любит вмешиваться в политические процессы в других странах", и назвал ситуацию на Украине одним из последних примеров американского влияния.

Как писал Лайф, ранее доклад Мюллера прокомментировали в МИД РФ, заявив, что вывод о безосновательности выдвинутых обвинений "просто не мог быть иным".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование о "российском вмешательстве" поисками несуществующей чёрной кошки.

Напомним, 24 марта американский Минюст опубликовал результаты расследования Мюллера. Вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат вёл свою избирательную кампанию законно. Глава Белого дома назвал позорным сам факт этого расследования.