Замглавы МИД усомнился в полной победе США над ИГИЛ в Сирии

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Замглавы МИД усомнился в полной победе США над ИГИЛ в Сирии

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Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов усомнился в полном уничтожении в Сирии боевиков группировки ИГИЛ* коалицией США.

Если в Заевфратье это закончится, то мы будем только приветствовать. Но это один населённый пункт. ИГИЛ* же расползлось по миру. За 2017–2018 годы оттуда выехало, по разным оценкам, от шести до восьми тысяч иностранных террористов-боевиков, — цитирует Сыромолотова РИА "Новости".

Он отметил, что иностранные террористы-боевики, имеющие боевую подготовку и связи с международными террористическими организациями, как раз и вливаются в ячейки ИГИЛ.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что 100% территории Сирии и Ирака были полностью освобождены от ИГИЛ. При этом в Дамаске заявили, что Штаты пожинают плоды успеха сирийских и российских военных — именно они, а не американцы, боролись с ИГИЛ.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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