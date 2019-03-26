Мексика потребовала извинений у Испании за убийства индейцев 500-летней давности

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отправил Филиппу VI письмо с посланием, где потребовал принести извинения за массовые убийства коренного населения Америки, совершённые во времена колонизации.

Об этом он сообщил в видеообращении, записанном во время посещения одной из пирамид региона Комалькалько. Визит был приурочен к 500-летию битвы в Табаско племён майя и испанского конкистадора Эрнана Кортеса, впоследствии завоевавшего Мексику и уничтожившего государственность ацтеков.

— Были убийства, навязывание воли народам, конкиста делалась мечом и крестом, а церкви размещались поверх индейских храмов, — заявил Лопес Обрадор.

Отмечается, что ещё одно письмо с соответствующими требованиями лидер Мексики направил и нынешнему главе Католической церкви папе римскому Франциску. По-видимому, темой сообщения стало насильственное обращение индейцев в христианство, которое проводил Кортес под протекцией папы Андриана VI.

Кроме того, Лопес Обрадор подчеркнул, что от лица мексиканцев намерен сам принести извинения за такие преступления, совершённые народом, как истребление китайцев в Мексике во время мексиканской революции.

Власти Испании уже отреагировали на письмо и заявили, что события 500-летней давности не могут быть оценены в "свете современных соображений".