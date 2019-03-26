Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

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Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко 

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должности министра природных ресурсов региона Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты Андрея Федотова.

Как указывается в заявлении пресс-службы главы края, Романов и Федотов ушли по собственному желанию.

Исполнять обязанности главы регионального Минприроды поручено заместителю министра Зауру Аппоеву, а и. о. министра труда и социальной защиты края стал замминистра Евгений Казаченко.

Как писал Лайф, Александр Осипов был назначен временно исполняющим обязанности главы Забайкалья в октябре прошлого года.

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