Захарова призвала журналиста из США извиниться перед русскими и американцами

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что американский журналист Фарид Закария должен извиниться перед гражданами России и США, а также перед президентом своей страны Дональдом Трампом. Об этом она написала в "Фейсбуке".

В своём посте Захарова также опубликовала видео с высказываниями Закарии об "антироссийском вмешательстве" и публично уличила его в причастности к американской пропаганде и производству крупного фейк-контента.

По словам официального представителя МИД, журналисту и подобным ему "следует извиниться за всё, что они наговорили" за годы проведения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

— И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду, — отметила Захарова.

Как писал Лайф, ранее доклад Мюллера прокомментировали в МИД РФ, заявив что вывод о безосновательности выдвинутых обвинений "просто не мог быть иным".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование о "российском вмешательстве" поисками несуществующей чёрной кошки.

Напомним, 24 марта американский Минюст опубликовал результаты расследования Мюллера. Вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат вёл свою избирательную кампанию законно. Глава Белого дома назвал позорным сам факт этого расследования.