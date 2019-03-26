Эксперты рассказали, чем рискуют пассажиры из-за бортпроводников

В большинстве случаев безопасность авиапассажиров ставится под угрозу из-за недостаточной квалификации бортпроводников. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Согласно приведённым данным, собранным CHIRP — британской программой анонимной и конфиденциальной отчётности, основная проблема кроется в плохом обучении сотрудников авиалайнеров. Некоторые из них не знают, как правильно пользоваться кислородной маской, другие неправильно закрывают двери самолёта.

При этом издание привело несколько примеров, иллюстрирующих данную проблему. В первом случае пассажиру, который плохо себя почувствовал на борту, одели кислородную маску, однако кислород из неё не поступал, что могло повлечь за собой серьёзные последствия. В другом случае стюардесса не закрыла дверь авиалайнера перед взлётом.

Также среди инцидентов отмечаются использование смартфонов бортпроводниками во время посадки, халатность и недостаточный контроль за выполнением требований пристегнуть ремни и не блокировать аварийные выходы.