В Конгрессе США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о противодействии российским энергопоставкам в Европу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что за проект "О европейской энергетической безопасности и диверсификации" проголосовал 391 депутат, против высказалось 24.

Целью закона является сокращение зависимости европейских стран от российских поставок газа, увеличение конкуренции на рынке, поощрение инвестиций американских компаний в развитие энергетической инфраструктуры в странах Европы, а также увеличение экспорта отечественных технологий и энергии.

В дальнейшем этот законопроект должен быть представлен сенату, а затем — на подпись главе Белого дома Дональду Трампу.

Как писал Лайф, ранее министр энергетики США Рик Перри назвал строящиеся газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" инструментами "пагубного влияния России". Также глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США не хотят зависимости Европы от российского газа.