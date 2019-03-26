Тимошенко заявила, что не сможет "вернуть Крым" сразу после выборов

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко признала отсутствие возможности у Украины "вернуть Крым" сразу же после президентских выборов, намеченных на 31 марта.

— Мы никому не позволим привыкнуть к вопросу, что Крым не украинский. И мы никогда не позволим рисовать на чужих картах наш Крым как свою территорию… И Крым к нам вернётся, — заявила политик в эфире телеканала ICTV.

Ранее Юлия Тимошенко выступила с заявлением, что в случае избрания лидером Незалежной она вернёт Украине Крым, а также Донбасс. При этом в Госдуме назвали эти слова лидера "Батьковщины" глупостью.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут уже 31 марта. В предвыборном рейтинге лидирует шоумен Владимир Зеленский, на победу которого надеется более 30 процентов украинцев. На втором месте следует действующий глава государства Пётр Порошенко, а на третьей строчке находится Юлия Тимошенко. Лидер "Батьковщины" уже отметила, что точно выйдет во второй тур выборов вместе с Зеленским.