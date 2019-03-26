Адвоката судившейся с Трампом порноактрисы обвинили в вымогательстве $20 млн

Майка Авенатти, ранее выступавшего в роли адвоката судившейся с Трампом экс-порноактрисы Стефани Клиффорд, обвинили в вымогательстве более 20 миллионов долларов у компании Nike. Об этом сообщает телеканал CNN.

По предварительным данным, Авенатти угрожал Nike обнародованием информации, которая могла бы нанести ущерб имиджу компании, и требовал деньги за своё молчание.

Кроме того, Авенатти предъявили обвинения в финансовых махинациях со средствами клиентов.

Отмечается, что адвоката выпустили вечером 25 марта под залог в размере 300 тысяч долларов. Он передал свой паспорт властям, и в настоящий момент ему разрешено находиться только на территории штатов Нью-Йорк и Калифорния.

Напомним, ранее бывший юрист американского лидера Майкл Коэн признался, что в ноябре 2016 года заплатил за молчание Клиффорд, у которой 12 лет назад была интимная связь с нынешним американским лидером.