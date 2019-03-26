В Сингапуре самолёт совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

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В Сингапуре самолёт совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

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Фото: © РИА Новости/Марина Лысцева

Самолёт авиакомпании Singapore Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Чанги в Сингапуре. Об этом сообщает газета The Straits Times.

Отмечается, что лайнер Boeing 777-300ER, на борту которого было 263 пассажира, совершал рейс из Мумбаи, когда в авиакомпанию поступил звонок от неизвестного человека. По его словам, в самолёте находилась бомба.

После успешного приземления, которое сопровождали ВВС страны, пассажиры были отпущены после дополнительных осмотров служб безопасности. Для дальнейшей проверки были задержаны лишь женщина с ребёнком. Они вызваны на допрос сотрудниками полиции, расследующими инцидент.

Информация о взрывчатом веществе оказалась ложной. Другие детали происшествия не сообщаются.

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