Порошенко призвал украинцев не вставать на колени и процитировал гимн ОУН

По словам украинского лидера, в России ни за что не поверят в раскаяние народа Украины.

Украинцы не должны вставать на колени, ползти и слёзно молить о прощении президента России Владимира Путина. Такое заявление в эфире телеканала "Прямой" сделал глава Украины Пётр Порошенко. Позднее запись эфира он разместил на своей странице в "Фейсбуке".

— Украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощение у Путина. Запомните: Москва слезам не верит! — сказал Порошенко.

Для подкрепления своих слов Порошенко процитировал строчки из гимна Организации украинских националистов* (ОУН), в которых также звучат призывы не плакать.

Как отметил украинский лидер, у Незалежной есть альтернатива восстановления отношений с Россией. По его словам, это сотрудничество Украины и НАТО, например, по вопросу возвращения Крыма.

Напомним, как сообщал Лайф, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире одного из украинских телеканалов ранее заявил, что готов встать на колени даже перед российским президентом, лишь бы в таком же положении оказалась вся Украина.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.