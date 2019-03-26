Армия Израиля нанесла новые удары по сектору Газа

По сообщениям Тель-Авива, эти действия стали ответом на ракетный обстрел израильской территории со стороны палестинцев.

Военная авиация Израиля, а также бронетехника и вертолёты нанесли очередные удары по сектору Газа. Целями для атак стали объекты группировки ХАМАС, отмечают в пресс-службе израильской армии и подчёркивают, что применение силы стало ответом на обстрел израильской территории.

— За последние два часа в ответ на запуск ракет по израильской территории истребители Армии обороны Израиля поразили дополнительные террористические цели на территории военного лагеря ХАМАС в центральной части сектора Газа. Танки и вертолёты израильской армии также ударили по нескольким военным постам ХАМАС. Эти удары были произведены в дополнение к десяткам других, которые были нанесены за последние сутки. ХАМАС отвечает за любые события, источником которых является сектор Газа, — говорится в заявлении израильских военных.

Как сообщал Лайф, за минувшие сутки по Израилю выпущено более 30 ракет из сектора Газа. Такие данные приводит пресс-служба израильских Военно-воздушных сил.