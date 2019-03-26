Москвичи стали активнее покупать квартиры

Жители Москвы стали активнее покупать квартиры. По данным аналитиков компании "Метриум", рост приобретения недвижимости в феврале составил 34% в сравнении с первым месяцем года.
Всего было зафиксировано 7200 договоров долевого участия в строительстве.
Аналитики отмечают, что горожане торопятся оформить сделки с недвижимостью до роста цен, который ожидается летом. Очередное повышение стоимости связывают с реформой долевого строительства.
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