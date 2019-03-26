Молодожёны и именинники смогут бесплатно посетить павильоны ВДНХ

Так, свободный вход для празднующих день рождения или свадьбу будет организован в павильоны "Рабочий и колхозница", "Карелия" и "Гидрометеорология", а также музей "Буран".

Москвичи и гости столицы в день рождения или свадьбы смогут бесплатно попасть в различные павильоны ВДНХ. Об этом сообщает официальный сайт мэра и Правительства Москвы.

Так, свободный вход для именинников и молодожёнов будет организован в павильоны "Рабочий и колхозница", "Карелия" и "Гидрометеорология", а также в музей "Буран".

— Чуть раньше мы ввели в этих же павильонах время со свободным входом для всех желающих, а теперь расширяем программу бесплатного посещения. <...> Бесплатный вход в музеи станет приятным дополнением к празднику, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Знаковым 2019 год будет и для всей ВДНХ, которой летом исполняется 80 лет. Как рассказала Сергунина, обновлённая выставка станет значимой частью культурного пространства столицы, которая открывает возможности для активного отдыха.

Известно также, что экспозиции в указанных павильонах будут регулярно обновляться.

Ранее Лайф рассказывал, что комплексы "Буран", "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница" на ВДНХ станут бесплатными каждое третье воскресенье месяца и по вторникам в определённые часы.