Разведка США узнала сроки поступления "Посейдонов" на вооружение России

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Разведка США узнала сроки поступления "Посейдонов" на вооружение России

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Кадр из видео на Youtube

Американская разведка узнала сроки поступления подводных атомных беспилотников "Посейдон" на вооружение Российской армии. Как утверждает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки, это произойдёт не раньше 2027 года.

В общем речь идёт о российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть, — приводит телеканал слова своего источника.

При этом CNBC ещё раз напоминает, что у Вашингтона нет аналогов "Посейдонов".

О разработке атомного беспилотника "Посейдон" президент РФ Владимир Путин впервые объявил в Послании Федеральному собранию в прошлом году. 20 февраля 2019 года Минобороны России опубликовало кадры с испытаний беспилотников "Посейдон".

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