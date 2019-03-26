Разведка США узнала сроки поступления "Посейдонов" на вооружение России

Американская разведка узнала сроки поступления подводных атомных беспилотников "Посейдон" на вооружение Российской армии. Как утверждает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки, это произойдёт не раньше 2027 года.

— В общем речь идёт о российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть, — приводит телеканал слова своего источника.

При этом CNBC ещё раз напоминает, что у Вашингтона нет аналогов "Посейдонов".

О разработке атомного беспилотника "Посейдон" президент РФ Владимир Путин впервые объявил в Послании Федеральному собранию в прошлом году. 20 февраля 2019 года Минобороны России опубликовало кадры с испытаний беспилотников "Посейдон".