Мантуров рассказал о завершении испытаний композитного крыла для МС-21

По словам главы Минпромторга, Россия успешно реализует программу импортозамещения в части создания композитных материалов.

В России завершаются испытания нового композитного крыла для перспективного пассажирского авиалайнера МС-21. Крыло было создано уже после прекращения поставок аналогичных разработок из США, заявил в ходе выставки LIMA-2019 в Малайзии глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Мы завершаем сейчас испытания как раз нового крыла уже с учётом поставки ленты (материалов. — Прим. Лайфа) от других поставщиков, — сообщил министр.

Как подчеркнул Денис Мантуров, Россия успешно реализует программу импортозамещения в сфере создания композитных материалов. Для нового крыла МС-21 временно были использованы композитные материалы из одной из стран Юго-Восточной Азии, но и эта проблема скоро будет решена, отметил глава ведомства.

— Я не думаю, что это сильно осложнит нашу производственную составляющую. Да, примерно на шесть месяцев мы уйдём вправо, но при этом мы потом уже точно не вернёмся к тем поставщикам, которые были. Если говорить в стоимостном выражении, это примерно 2 миллиона долларов на каждый самолёт. Значит, кому-то это неинтересно, — сказал министр.

Он также напомнил, что в планах — получить в следующем году российский и европейский сертификаты для того, чтобы начать передачу в эксплуатацию нашим заказчикам, в том числе зарубежным, в начале 2021 года.

Отметим, МС-21 — первый ближне-среднемагистральный самолёт, который будут собирать в России. Как отметил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, производство самолёта МС-21 — один из шагов к возвращению России статуса великой авиационной державы.