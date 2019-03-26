Трамп не смог выговорить фамилию российского хоккеиста

Американский лидер также отметил выдающиеся способности нападающего, отметив, что тот повторил рекорд по количеству голевых передач.

Президент США Дональд Трамп во время приёма хоккеистов команды "Вашингтон Кэпиталз" не смог правильно произнести фамилию россиянина Евгения Кузнецова.

В своём общении с нападающим он назвал его "Эвджени КузнеНцов". Кроме того, американский лидер отметил выдающиеся способности "КузнеНцова" и подчеркнул, что тот повторил рекорд по числу голевых передач за сезон.

Ранее Лайф рассказывал, что Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов команды "Вашингтон Кэпиталз", среди которых есть три россиянина: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.