Трамп не смог выговорить фамилию российского хоккеиста

Президент США Дональд Трамп во время приёма хоккеистов команды "Вашингтон Кэпиталз" не смог правильно произнести фамилию россиянина Евгения Кузнецова.
В своём общении с нападающим он назвал его "Эвджени КузнеНцов". Кроме того, американский лидер отметил выдающиеся способности "КузнеНцова" и подчеркнул, что тот повторил рекорд по числу голевых передач за сезон.
Ранее Лайф рассказывал, что Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов команды "Вашингтон Кэпиталз", среди которых есть три россиянина: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
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