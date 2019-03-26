На Украине вступил в силу закон, приравнявший бандеровцев к ветеранам ВОВ

Согласно данным украинских властей, льготы получили 1,2 тысячи бывших бойцов ОУН-УПА.

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*. Таким образом, воевавшие на стороне Гитлера в годы Великой Отечественной войны украинские коллаборационисты получили те же права и льготы, что и ветераны советских войск, воевавших против фашистов.

Отметим, ранее на льготы могли претендовать только те бывшие бойцы ОУН-УПА, которые сражались против немецких войск или были признаны жертвами политических репрессий.

В общей сложности данной категории граждан полагается около 20 льгот. Прежде всего они распространяются на оплату коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте, медицинское обслуживание и обеспечение медикаментами.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны бойцы Организации украинских националистов (ОУН)* совершали массовые убийства польского и смешанного населения Волыни, Полесья и Восточной Галиции, русского и белорусского населения на территориях современных Украины и Белоруссии. Подразделения украинских националистов также входили в состав охранных, карательных батальонов гитлеровской армии, в том числе в войска СС, в рядах которых принимали участие в боях против советских войск.

По разным оценкам, жертвами украинских националистов стали около ста тысяч мирных жителей, среди которых женщины и дети. Тем не менее парламент Украины 9 апреля 2015 года принял закон о героизации ОУН-УПА и предоставил её участникам право на социальные гарантии.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.