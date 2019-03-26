Хрюнов заявил, что Макгрегор решением завершить карьеру просто напомнил о себе

По его мнению, ирландский боец вернётся в спорт сразу же, как поступит предложение провести бой.

Решение Конора Макгрегора завершить свою спортивную карьеру является не более чем попыткой напомнить о себе. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил промоутер Владимир Хрюнов.

По его мнению, ирландец согласится провести бой сразу же после того, как ему поступит соответствующее предложение.

— Я считаю, что это не более чем способ напомнить о себе, — заявил Хрюнов.

Ранее Лайф рассказывал, что ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор принял решение завершить свою спортивную карьеру. Отметим, что последний раз Макгрегор выходил в октагон на турнире UFC229, где его соперником был россиянин Хабиб Нурмагомедов. Бой завершился уверенной победой бойца из Дагестана.