В ДТП с автобусами в Нур-Султане погибли двое и пострадало 27 человек

Четверо из пострадавших в результате крупной аварии находятся в тяжёлом состоянии.

В результате столкновения двух автобусов в столице Казахстана Нур-Султане погибли двое и пострадало 27 человек. Об этом информирует пресс-служба городской мэрии.

Два автобуса столкнулись на перекрёстке. По инерции были задеты ещё один автобус, карета скорой и несколько легковушек. В результате ЧП погибли 66-летний водитель и 26-летняя пассажирка пригородного автобуса.

— На данный момент в аварии двое погибших и 27 пострадавших... В городскую многопрофильную больницу № 2 были доставлены 25 человек, из них четверо в тяжёлом состоянии. Троих оперируют, трое помещены в отделение интенсивной терапии, — сообщает пресс-служба Администрации Нур-Султана.

Также в медучреждения города доставлены два фельдшера, находившиеся в машине скорой, попавшей в ДТП. У одного из них травма колена, у второго — закрытая ЧМТ.

На месте аварии работали 22 бригады скорой помощи и одна бригада Центра медицины катастроф.