Судебный процесс по делу Кокорина и Мамаева начнётся 3 апреля

Судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начнётся 3 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Предварительные слушания пройдут в Пресненском суде Москвы 3 апреля в 14:00 в закрытом режиме.

8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем ведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Изначально виновники инцидента были арестованы на два месяца, однако вскоре их арест был продлён до 8 апреля.

25 марта дело футболистов было передано в суд.