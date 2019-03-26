Судебный процесс по делу Кокорина и Мамаева начнётся 3 апреля

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Судебный процесс по делу Кокорина и Мамаева начнётся 3 апреля

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев/Владимир Астапкович

Судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начнётся 3 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Предварительные слушания пройдут в Пресненском суде Москвы 3 апреля в 14:00 в закрытом режиме.

8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем ведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Изначально виновники инцидента были арестованы на два месяца, однако вскоре их арест был продлён до 8 апреля.

25 марта дело футболистов было передано в суд.

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