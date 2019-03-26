Британец нашёл на свалке сигару, портсигар и цилиндр Черчилля

Мужчина также обнаружил фото, подписанное политиком, и письма его личного повара, которые она отправляла своему сыну ежедневно.

Churchill’s iconic top hat is part of £10,000 haul found at a dump https://t.co/zqhySxetwn pic.twitter.com/umQvtGZfgo — kellyman (@kelie003) 25 марта 2019 г.

Гражданин Великобритании Дэвид Роуз обнаружил на свалке, где он работает уже 15 лет, сигару, портсигар и цилиндр, принадлежавшие бывшему премьеру страны Уинстону Черчиллю. Об этом информирует Daily Mail.

Роуз также нашёл фото, подписанное политиком, и 200 писем личного повара Черчилля, которые она отправляла своему сыну ежедневно. В них она рассказывала о жизни премьер-министра.

О своей находке Роуз сообщил в эфире Би-би-си. Эксперты оценивают стоимость антиквариата. Они подтвердили подлинность предметов, оценив их в 10 тысяч фунтов стерлингов.

Черчилль занимал пост премьера Соединённого Королевства с 1940 по 1945 год, а после — с 1951 по 1955 год. Он принадлежал к Консервативной партии.