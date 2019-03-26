Мирзаев не сможет провести бой против Фроеса из-за травмы

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Мирзаев не сможет провести бой против Фроеса из-за травмы

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Расул Мирзаев. Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Поединок должен был пройти 27 апреля на турнире Аbsolute Championship Akhmatova (ACA) в Москве.

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев не сможет провести матч против бразильца Фелипе Фроеса из-за полученной травмы.

В беседе с ТАСС спортсмен рассказал, что вывихнул два пальца.

Поединок должен был пройти 27 апреля на турнире Аbsolute Championship Akhmatova (ACA) в Москве.

В ноябре прошлого года Расул Мирзаев одержал первую за два года победу. Соперником в том поединке был ещё один бразилец — Глеристон Сантос.

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