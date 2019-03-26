Охранник Леонтьева на концерте отшвырнул девочку с цветами обратно в зал

Камеры запечатлели неловкий момент с юной фанаткой народного артиста и его охранника.

Охрана народного артиста РФ Валерия Леонтьева оказалась в центре скандала, пытаясь защитить его от маленькой девочки с букетом цветов.

Концерт, посвящённый 70-летию Леонтьева, прошёл в БКЗ "Октябрьский". В какой-то момент исполнитель вышел в зал. Одна из зрительниц — маленькая девочка — попыталась вручить артисту букет, но охранник Леонтьева грубо оттолкнул поклонницу. Этот момент попал в объектив камеры.

Зрители обратили внимание также на странное поведение самого Леонтьева. Он вырывал цветы из рук и тут же бросал их охране.