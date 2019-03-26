СМИ: Ford может прекратить выпуск и импорт легковых авто в Россию

Окончательное решение о дальнейшей работе компании и её заводов будет принято 27 марта.

Автоконцерн Ford может закрыть производство легковых автомобилей в России, а также отказаться от их импорта, продолжая работу только в сегменте лёгких коммерческих авто (LCV). Об этом сообщает "Коммерсант".

Окончательное решение по реструктуризации совместного предприятия Ford Sollers будет принято 27 марта. Сейчас вместе с правительством ведутся переговоры по поиску потенциальных покупателей активов компании. Как заявили изданию в "Соллерсе", речь идёт о поиске максимально эффективных вариантов и о реорганизации компании в рамках новой стратегии.

В настоящее время "Соллерс" владеет тремя заводами в России: во Всеволожске, в Елабуге и Набережных Челнах. В Администрации Ленобласти заявили, что в курсе ситуации, однако комментарии дадут только после оглашения окончательного решения.

Базовый вариант развития событий предусматривает уход с рынка легковых автомобилей летом, а также продажу производственных площадей во Всеволожске и Набережных Челнах. При этом на заводе в Елабуге планируется наладить производство автомобилей LCV. Не исключается и вариант, при котором сохранится производство внедорожников Kuga и Explorer.

Уход Ford из России может пройти по примеру другого американского концерна — General Motors. В пользу этого варианта говорит отсутствие у Ford Sollers интереса к специнвестконтрактам (СПИК).